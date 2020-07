Catania, Pellegrino sulla panchina: "Lucarelli è la prima scelta. Mai avuto altri contatti"

Ospite dei microfoni di Unica Sport Maurizio Pellegrino, nuovo dg del Catania, ha parlato della situazione della panchina del club etneo, con la conferma di Cristiano Lucarelli ancora in divenire e con la Ternana pronta a portare in Umbria il tecnico: “Lucarelli ha la mia piena stima e fiducia, rimane in questo momento l’allenatore del Catania. È la nostra prima scelta, è il primo obiettivo. Ho avuto con lui la possibilità di sentirmi qualche volta per telefono, e gli ho manifestato tutta la mia stima. La nostra intenzione, posso dirlo senza nessun problema, è quella di confermarlo per la prossima stagione. Per fare questo devo avere una qualifica, devo essere federalmente a posto per poter parlare con un tesserato e mettere eventualmente nero su bianco. Informalmente ho già parlato con il mister, nel momento in cui sarà ufficializzato il mio ruolo la mia prima telefonata sarà proprio con lui. Lucarelli ha fatto bene e non è da escludere che possano cercarlo anche altre squadre. Ad oggi nessuno del Catania ha mai contattato altri allenatori“.