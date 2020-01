© foto di Giacomo Morini

Il Catania per rinforzare il proprio centrocampo guarda in casa Gubbio. L’obiettivo è Luzayadio Andy Bangu, classe ‘97, che in questa stagione ha collezionato 12 presenze. L’ex Fiorentina può giocare sia come centrale di centrocampo che come trequartista. Lo riferisce Itasportpress.it.