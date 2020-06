Catania, per Rizzo tris di pretendenti: Padova, Novara e Viterbese

Sono tre le pretendenti per il centrocampista Giuseppe Rizzo, classe '91, del Catania. Il calciatore è infatti in scadenza di contratto e terminati i play off con la squadra di Lucarelli potrebbe decidere di non rinnovare e cambiare squadra. Su di lui, come riporta Tuttoc.com, ci sarebbero infatti Padova, Novara e Viterbese.