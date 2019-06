Catania, Pisseri ai saluti. In arrivo Furlan dal Catanzaro

© foto di Andrea Rosito

Porte girevoli in casa Catania. Il club etneo infatti si appresta a salutare Matteo Pisseri,, su cui è forte l’interesse del neo promosso Bari e della Reggina, e si appresta a ingaggiare un valido sostituto a costo zero. Si tratta, come riferisce Sky Sport di Jacopo Furlan, classe ‘93, in scadenza di contratto con il Catanzaro. Le parti sono già in contatto e stanno limando gli ultimi dettagli prima di annunciare la fumata bianca.