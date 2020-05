Catania, Pogliese: “Domani incontrerò Pellegrino. La sua potrebbe essere l'unica soluzione"

Il sindaco di Catania Salvo Pogliese ha parlato a La Sicilia della difficile situazione del club etneo, ormai a un passo dal fallimento, e dei tentativi di salvataggio: “Mi sembra che al momento sia rimasta soltanto la cordata guidata da due appassionati come Fabio Pagliara e Maurizio Pellegrino come possibile acquirente e le anticipo che domani io e l’assessore comunale allo Sport, Sergio Parisi incontreremo proprio Pellegrino per avere informazioni dettagliate e aggiornamenti sulla situazione. - conclude Pogliese - La cordata illustri i suoi programmi, faccia una precisa offerta perché potrebbe rappresenta l’unica soluzione in questo momento”.