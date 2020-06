Catania, possibile partecipazione ai playoff. Prima però il pagamento degli stipendi

Catania, come molte altre piazze della Serie C invischiate nella zona playoff, in questi giorni sta facendo le proprie valutazioni in merito alla partecipazione ai playoff volontari (ossia per coloro che si dimostreranno in grado di mettere in atto i protocolli sanitari richiesti dalle autorità. Stando a quanto riportato dai colleghi di SkySport al netto della difficile situazione economica il club etneo avrebbe intenzione di partecipare, ma prima di esporsi ufficialmente attenderà il Consiglio Federale dell’8 giugno.

Intanto, in questi giorni, l’amministratore unico Astorina assieme ai commissari nominati dal Tribunale cercheranno di saldare tutte le spettanze arretrate per dipendenti e calciatori. Con l’intento, anche, di avere un clima più sereno qualora si decidesse per tornare in campo.