Catania, possibile problema in vista dei play off: sei giocatori valutano di dare forfait

vedi letture

La situazione in casa Catania, con il possibile arrivo della penalizzazione per i mancati pagamenti, potrebbe aggravarsi in vista dei play off. Sono infatti diversi i giocatori che starebbero valutando di non rispondere alla convocazione della società e di conseguenza non partecipare agli spareggi promozione. Si tratterebbe di almeno sei giocatori come riferisce Unica Sport: Furlan, Esposito, Pinto, Calapai, Rizzo e Dall’Oglio. A questi si aggiunge Di Molfetta che sta attendendo lo svincolo dal club etneo.