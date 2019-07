© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Mercato scoppiettante del Catania. Secondo l'edizione odierna de La Sicilia, gli etnei avrebbero praticamente definito tutto per il ritorno in rossazzurro di Andrea Mazzarani, per il quale è stata battuta una folta concorrenza. Ed è in arrivo anche un esterno d'attacco, non è da escludere un nome a sorpresa e mai circolato prima.