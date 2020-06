Catania, pres. Sigi: "Playoff? Pronti a contribuire alle eventuali trasferte"

vedi letture

Fabio Pagliara, presidente della Sigi, comitato che vuole acquisire il Catania, è tornato a parlare dalle colonne de La Sicilia: "Se siamo disposti a contribuire alla coda di campionato? Sì, mi riferisco alle spese di albergo, bus, trasferte. E’ un gesto che non va frainteso, non è una candidatura in più, né un volersi accreditare. Consideratelo un gesto a favore della storia del club che non deve sparire". Dopo mesi di tentativi, la cessione del Catania è ancora in ballo. Pagliara spiega le prospettive: "Io credo che la Sigi abbia fatto quanto doveva: è stato messo in piedi un piano industriale ambizioso ma credibile e si stanno fornendo le garanzie richieste a fronte di un pesante indebitamento. A questo punto la palla passa a chi dovrà decidere. Noi ci crediamo, fortemente, e non molleremo fino a quando ci sarà ancora un briciolo di speranza di salvare la matricola e immaginare un rilancio del calcio a Catania. Senza promesse e slogan ma con serietà e responsabilità". Ma il proprietario degli etnei vuole cedere veramente la società? "Non entro nel merito, ma i segnali fino a ora sono stati abbastanza ambigui. Da un lato si ostenta disinteresse, dall’altro sembra si sia saldamente legati e legittimamente interessati a realizzare il più possibile da una possibile cessione. È pienamente legittimo da parte della proprietà, ma la realtà economica e finanziaria del Calcio Catania non lascerebbe spazio a dubbi".