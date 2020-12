Catania, pronti 35 milioni di euro da Tacopina. Nel mercato invernale la squadra sarà rinforzata

Trentacinque milioni di euro. E' questo l'investimento che, stando a La Repubblica, Joe Tacopina è pronto a fare per rilanciare il Catania dopo anni di vicissitudini in Serie C. Un investimento, questo, che ha un chiaro obiettivo: la Serie A. Iniziando già dalla prossima sessione invernale di mercato durante la quale la proprietà in pectore del Catania vuole potenziare la rosa per puntare a vincere i playoff.