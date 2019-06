Catania, pronto il sacrificio di un veterano fra Lodi e Biagianti

© foto di Federico Gaetano

Il Catania inizia a programmare la prossima stagione ripartendo da Matteo Di Piazza e Vincenzo Sarno. Saranno loro due dei punti fermi degli etnei secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport che svela come invece uno dei due veterani – Francesco Lodi e Marco Biagianti – sarà sacrificato per far spazio a un nuovo corso.