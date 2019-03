© foto di Federico Gaetano

Intervenuto ai microfoni di Telecolor il patron del Catania Antonino Pulvirenti ha parlato delle vicissitudini del club negli ultimi anni: “Se siamo finiti in Serie C dilapidando un patrimonio di 42 milioni di euro è solo colpa mia, ho delle responsabilità per la vicenda Treni del Gol, ma ho sbagliato per troppo amore nei confronti del Catania. Voglio ringraziare il direttore Lo Monaco per essere tornato quando la barca stava affondando mettendoci impegno, passione e salute perché sente che questo club sia una sua creatura. - continua Pulvirenti come riporta Itasportpress.it - Il rapporto con i tifosi se si è sfaldato dopo la retrocessione in Serie B fino ad arrivare nel momento più basso come adesso, è solo colpa mia. Lo Monaco ha fatto quelle dichiarazioni contro i gruppi organizzati perché ha cercato di attirare su di se’ tutte le attenzioni lasciando distanti i calciatori in un momento difficile. Per i danni subiti questa estate con la vicenda dei ripescaggi, che ci ha penalizzato in diversi campi, abbiamo avanzato una richiesta di risarcimento pari a 20 milioni di euro”.