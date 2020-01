© foto di Federico Gaetano

Il patron del Catania Antonino Pulvirenti dalle colonne de La Sicilia ha fatto il punto sulla situazione in casa etnea spiegando che la società e in vendita e che i pagamenti sono in regola: "Follieri è stato l'unico interessamento ufficiale, mi ha chiesto di incontrarlo, ma prima di trattare voglio le garanzie economiche da primario istituto di credito italiano. Queste garanzie non sono arrivate e cosa avrei dovuto fare? - continua Pulvirenti - Altre cordate? Non so di cosa si parla, mi auguro di completare la squadra perché penso al futuro e sono pronto a uscire di scena. Siamo in perfetta regola con stipendi e tasse pagate. Il messaggio Whatsapp? Abbiamo invitato alcuni giocatori a cercarsi una sistemazione, altri a ridimensionarsi l'ingaggio. Tutto questo in un'ottica di contenimento dei costi".