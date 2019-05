Catania-Reggina va in tv: diretta domani su Sportitalia

© foto di Giuseppe Scialla

Sportitalia (canale 60 dtt e su www.sportitalia.com anche all'Estero) trasmetterà in diretta ed esclusiva la sfida Catania-Reggina valida per gli ottavi di finale dei playoff di Serie C (Girone C). La partita è in programma in casa dei siciliani alle ore 20,30. Telecronaca di Gabriele Schiavi, commento tecnico di Adrian Ricchiuti. Ampio pre partita, dagli studi di Milano, con Valentina Ballarini.