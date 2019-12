© foto di Giuseppe Scialla

Retroscena sul mercato recente del Catania: il club etneo, secondo quanto appreso da TuttoC, è stato a un passo da Guido Ratto Canziani, talentuoso trequartista argentino ventenne, svincolato dopo le esperienze nelle giovanili di Valencia e Levante. Il calciatore è sì disponibile a parametro zero, ma per ora non ha ancora il passaporto comunitario nonostante le chiari origini italiane. A bloccare l'affare, nei mesi scorsi, le novità societarie seguite all'addio di Cristian Argurio, oggi all'Hajduk Spalato. Per gennaio ci sono già diversi interessamenti da club di Serie C.

Nelle scorse settimane è stato visionato da Fernando Batista, tecnico della selezione U-20 argentina, e potrebbe essere convocato qualora dovesse trovare club prossimamente.