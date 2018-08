Catania, sabato sera amichevole contro la Vibonese

Un test match amichevole per mettere benzina nel serbatoio, in vista dell'inizio del prossimo campionato, per il Catania e per la Vibonese. Le due squadre - riporta TuttoC.com - sono pronte ad affrontarsi sabato primo settembre con calcio d'inizio alle ore 20:30. Il teatro della sfida, sarà lo stadio "Angelo Massimino".