Catania, sì ai play off. Ma con il nodo stipendi da risolvere

Il Catania nella giornata di ieri ha annunciato che giocherà i play off, ma c’è ancora un nodo da sciogliere come riporta La Sicilia in edicola: quello dei pagamenti degli stipendi di gennario e febbraio. La maggior parte dei giocatori infatti non li ha ricevuti e nella giornata di oggi ci sarà un vertice con la società per trovare un punto d’incontro dopo che ieri l’amministratore Gianluca Astorina aveva garantito il pagamento degli emolumenti. Se però così non sarà i calciatori potrebbero rifiutare di tornare in campo facendo così saltare la partecipazione ai play off della squadra etnea.