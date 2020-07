Catania, si avvicina Tacopina? L'ex Venezia: "Non è il momento giusto per parlare"

Giornata importante, quella di ieri, per il Catania, con l'ex Veneiza Joe Tacopina che ha fatto visita al centro di Torre del Grifo, allo stadio "Massimino" e alla sede di Nicolosi Trasporti. Ovviamente per capire le eventuali possibilità circa un futuro ingresso nel club.

Queste le dichiarazioni dell'avvocato italo-americano rilasciate al sito catanista.eu: “Ho passato una bella giornata a Torre del Grifo e allo stadio e ho incontrato anche il Dottor Nicolosi in un incontro davvero importante. Mi ha fatto una bella impressione, ma per rispetto suo e della SIGI non mi sembra il momento giusto per raccontare i temi affrontati”.