Catania, si punta a trovare la liquidità per il pagamento degli stipendi

Nella crisi attuale del sistema calcio a causa della pandemia di Coronavirus è finito in secondo piano il momento di difficoltà societaria del Catania. Questa mattina su questo tema fa il punto il Corriere dello Sport che parla di un club etneo pronto a sfruttare i provvedimenti ufficializzati ieri dal Governo in merito al rinvio del termine ultimo per i pagamenti di tasse e contributi per reperire la liquidità necessaria per pagare gli stipendi in tempo utile. Intanto per domani è fissata la ripresa del CdA indetto e interrotto la scorsa settimana dopo le dimissioni del presidente Davide Franco e del consigliere Giuseppe Caruso.