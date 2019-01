© foto di Giuseppe Scialla

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Sicilia, il Catania sarebbe interessato ad Antonio Gammone, jolly offensivo classe 1993, della Sicula Leonzio. Per il momento nessuna trattativa vera e propria, soltanto una semplice richiesta di informazioni, in attesa di capire se far decollare o meno l'operazione.