Catania, Sigi presenta l'offerta per il club. Oggi l'apertura delle buste in Tribunale

Sono ore decisive per il futuro del Catania. Come riporta La Sicilia sulle sue pagine in edicola oggi dove si riporta dell'accordo in dirittura d'arrivo con la Sigi, la società etnea rappresentata da Maurizio Pellegrino, che nella giornata di ieri ha depositato in Tribunale il plico contenente la propria offerta per il club dell'elefantino. Attesa per oggi l'apertura delle buste per l'asta fallimentare.