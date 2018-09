Catania, Sottil: "In 28 anni mai un precampionato così"

Fonte: TuttoC.com

Andrea Sottil, tecnico del Catania, dopo il pareggio della Reggina ha così commentato il rinvio della decisione sui ripescaggi che coinvolge molto da vicino gli etnei, nelle parole riprese da Catanista.eu: "Non nascondo che in 28 anni di attività non ho mai vissuto un precampionato del genere. È chiaro che il lavoro si è complicato, la preparazione viene fatta nelle sei settimane del precampionato, adesso è tutto un po’ logorante, soprattutto a livello mentale. La decisione non è arrivata e il logorio continua".