Catania, Sottil: "La B sarebbe stata giusta ma ora pensiamo alla C"

Fonte: TuttoC.com

Andrea Sottil, allenatore del Catania, analizza al sito ufficiale il calendario degli etnei che martedì debutteranno a Monopoli: "Ritengo che un commento sulla successione degli incontri, in questi casi, serva a poco: un campionato si articola nei mesi, affronti tutte le squadre e non sei mai in grado di prevedere lo stato di forma del momento. Spiccano le tre trasferte nelle prime quattro giornate ma va bene, non è un problema. Abbiamo voglia di giocare e siamo pronti a farlo, scenderemo in campo con grande consapevolezza, massima ambizione, entusiasmo, orgoglio e determinazione. Disputeremo quattro partite nell'arco di undici giorni e ben dodici nei primi due mesi del torneo, passeremo quindi da una situazione in cui sono mancati a lungo gli impegni ufficiali, dopo la Coppa Italia, ad una caratterizzata da tante partite ravvicinate, ma questo vale per tutti, non solo per il Catania. Affronteremo ogni gara pensando che sia la più importante e questo tour de force sarà la migliore occasione per evidenziare la competitività e l'omogeneità ad alti livelli della rosa allestita dalla società. In B sarebbe stato bello per tutti e giusto, lo sappiamo, ma adesso è tempo di pensare alla C e ricordare a noi stessi che siamo venuti qui per giocare in questa categoria e per centrare l'obiettivo, al termine di un campionato che sarà certamente tosto e duro. In questi giorni trasformeremo un pizzico di rabbia per il mancato ripescaggio in una sana cattiveria agonistica ed ulteriore energia".