Catania, Sottil: “Non bisogna sottovalutare la Paganese”

Neanche il tempo di godersi il bel successo contro il Trapani per 3-1, per il Catania è già tempo di focalizzarsi sul prossimo avversario, la Paganese. Durante la conferenza stampa di presentazione delle divise ufficiali, il tecnico etneo Andrea Sottil ha analizzato l’impegno di sabato. Ecco le sue parole, come riporta NewsCatania: ”Dobbiamo ragionare partita per partita, ci attende un tour de force fatto di 20 gare in tre mesi. Dovremo gestire bene le forze. I miei giocatori sono tutti titolari, non esiste il turnover. Sono tutti stati presi appositamente per fornire prestazioni all’altezza quando chiamati in causa. Il 4-3-3 è un sistema di gioco valido, abbiamo elementi duttili che ci permettono di utilizzarlo. Lodi? Può fare tanti ruoli, sia in un centrocampo a due sia a tre. Ho allenato la Paganese, il presidente è un vero tifoso. Fa sforzi economici incredibili e conosce bene l’ambiente. So come caricherà la partita. Dovremo affrontarla col giusto piglio mentale, non dobbiamo sottovalutare l’avversario. Cercheremo di esasperare i loro lati negativi”.