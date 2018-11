Catania, Sottil: "Partita un po' strana, complimenti al Potenza"

Il tecnico del Catania Andrea Sottil ha commentato il ko di Potenza, arrivato dopo sei risultati utili consecutivi: "E’ stata una partita un po’ strana, abbiamo preso gol da França, giocatore che conoscevamo bene, ma che abbiamo marcato male. Non abbiamo seguito nemmeno Strambelli in occasione del raddoppio, dopo di che abbiamo riaperto la partita, giocando bene a tratti. Il 3-1 preso ci ha tagliato le gambe, il gol di Guaita preso da azione di calcio d’angolo, nonostante non sia un giocatore abile nel gioco aereo, mi ha fatto arrabbiare. Complimenti al Potenza, sono io il primo responsabile della sconfitta. Una squadra come la nostra non può mollare, dobbiamo crescere su questo piano. In questo campionato ci sono ottime squadre, non bisogna mai calare l’attenzione. Dobbiamo migliorare nella gestione del pallone, bisogna stare sereni e controllare gli episodi. Cause del k.o.? Sicuramente non il modulo, bensì i duelli, in cui siamo usciti sempre battuti".