Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico Gaetano

E' ancora scottato dalla sconfitta patita sul campo del Trapani il Catania di mister Andrea Sottil, pronto ad ospitare la Paganese al "Massimino". Ecco le parole del tecnico rossazzurro alla vigilia del match:

"Contro il Trapani dovevamo essere più cattivi, avevamo l'obbligo di fare di più. Domani contro la Paganese non abbiamo nessun altro risultato se non la vittoria. Da qui al 5 maggio c'è ancora tantissimo da fare, abbiamo rispetto per l'avversario, ma sappiamo di valere tanto. Dobbiamo essere consapevoli del fatto che partite facili non ne esistono, loro hanno fatto soffrire la Juve Stabia, perdendo solo per 1-0. Abbiamo bisogno di spietatezza, dobbiamo essere quasi arroganti, calcisticamente parlando. Sarno? E' convocato, ma domani non sarà della gara. Formazione? Potrei fare qualche cambiamento, soprattutto in mediana ed in attacco".