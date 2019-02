Catania, Sottil: "Vibonese squadra tosta, ma vogliamo fare bene"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Area Comunicazione AS Viterbese Castrens

Alla vigilia della trasferta di Vibo Valentia contro la Vibonese, ha parlato in conferenza stampa il tecnico del Catania Andrea Sottil che ha così analizzato il momento vissuto dalla sua squadra:

"La Vibonese è una squadra in salute, molto solida, che dispone di attaccanti molto rapidi. Dovremo difenderci bene e colpire al momento giusto. Noi stiamo bene, Sarno contro il Catanzaro mi è piaciuto, ma dobbiamo fare attenzione ad utilizzarlo a dovere. Non dobbiamo affrettare il suo recupero della condizione, ha giocato poco nell'ultimo anno. Dal punto di vista tecnico è un valore aggiunto. Contro il Rende, domenica scorsa, abbiamo sbagliato in alcune transizioni, commettendo degli errori tecnici evitabili. Non abbiamo problemi fisici, semmai mentali. Non dobbiamo essere frenetici, ma affrontare le gare con serenità. Se riusciamo a distenderci in velocità abbiamo la possibilità di sbagliare meno e di colpire l'avversario. Valeau e Liguori? Il primo non è al 100%, deve lavorare almeno un paio di settimane per essere pienamente disponibile. Parliamo comunque di un elemento importante, molto polivalente. Il secondo è diverso da Barisic, ha qualità, ma deve assorbire il salto dalla D alla C. Ciancio? Ha un problema alla schiena, è andato in una clinica specializzata per curarsi. Llama? Ha avuto troppi problemi fisici, non è a disposizione. Marotta? Martedì tornerà a disposizione".