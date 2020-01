© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Antonio Pulvirenti non si è sbilanciato, tutt'altro, ma qualcosa in casa Catania potrebbe muoversi. Secondo quanto infatti riferito da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe una cordata, con rappresentanti locali, pronta a rilevare il club: già nella giornata odierna, un notaio etneo presenterà la proposta di acquisto, che, se accettata dall'attuale proprietà, potrebbe far nascere una seria trattativa.

Top secret, come sempre succede, l'identità della maggioranza dei profili che andranno a comporre il gruppo interessato al Catania, ma due di loro sono emersi: si tratta del segretario generale della Fidal Fabio Pagliara, del tecnico Maurizio Pellegrino (che conquistò la promozione in Serie B nel 2002) e

dell’ex questore Girolamo Di Fazio.