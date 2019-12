© foto di Federico De Luca

Tra i calciatori che potrebbero lasciare Catania nelle prime giornate di mercato, c’è l’attaccante Maks Barisic. La punta slovena classe 1995 infatti, come riporta TuttoC.com, piace sia a Teramo che a Reggio Audace. Lo score di questa stagione parla di 9 presenze in campionato, condite da 3 reti e 2 gettoni in Coppa Italia di Serie C per un totale di 430 minuti di gioco.