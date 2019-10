© foto di Federico Gaetano

Il pesante 5-0 rimediato a Vibo Valentia contro al Vibonese non è proprio andato giù alla dirigenza del Catania, con Antonino Pulvirenti che, come riferisce La Sicilia, è stato molto diretto nel post gara: "Non si può perdere così, le sconfitte ci possono stare ma a testa alta. Ora basta. Sono allibito, non siamo stati in campo, una cosa inguardabile. C'è da vergognarsi. Vogliamo fare uno sforzo ulteriore, ho parlato con Lo Monaco, deciderà lui come muoversi".