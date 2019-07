Catania, un addio e due conferme. L'attacco riparte da Curiale e Di Piazza

© foto di Federico Gaetano

Un addio e due certezze. Potrebbe essere questo il titolo del copione da affidare in casa Catania al fronte offensivo degli etnei. L'addio è, ovviamente, quello di Alessandro Marotta, centravanti che dopo una sola stagione in Sicilia ha scelto di accettare la corte del Vicenza Virtus.

Le due conferme, invece, sono quelle di Matteo Di Piazza e Davis Curiale, elementi considerati dal neo tecnico Camplone fin dai primi giorni del nuovo corso. Le sirene di mercato risuonate in particolare per l'ex Cosenza, poi, non spaventano. Il Catania punta forte su Curiale per quella che sarà la stagione del definitivo assalto alla cadetteria dell'elefantino.