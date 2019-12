Catania, una settimana di ordinaria follia. E adesso?

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Un malessere da tempo covato, e degenerato dopo la conferenza di Pietro Lo Monaco , che annunciava il suo addio al Catania.

Un punto di non ritorno, che ha fatto da vaso di Pandora a un club in crisi. "I debiti sono a livelli pazzeschi. In questi anni non abbiamo avuto un punto di penalizzazione, significa che con gli stipendi siamo a posto. Nessuno sta usando questa comunicazione come mezzo coercitivo, abbiamo solo voluto ricordare ai calciatori quale sia la situazione invitandoli a trovare altre soluzioni", queste le parole di Lo Monaco.

Il riferimento è a una lettera che i tesserati del club rossazzurro hanno ricevuto nei giorni scorsi, che invita gli stessi a vagliare anche altre soluzioni visto che sarà un problema, nell'imminente futuro, ottemperare a tutti quegli obblighi che sono invece finora stati rispettati, ma la questione sembra aver più sfumature: non tutti avrebbero ricevuto tale lettera, quantomeno non chi ha un ingaggio ai minimi, e altri avrebbero invece ricevuto la proposta di un ritocco, a ribasso ovviamente, dell'ingaggio.

Il 2019 è comunque ora alle spalle, e questa è l'eredità che lascia: come si svilupperanno le situazioni, con il mercato alle porte, lo vedremo a breve. Ma una soluzione alternativa è di sicuro da trovare.