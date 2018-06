Catania, verso la risoluzione consensuale con Lucarelli

JUVENTUS, PRESO FAVILLI DALL'ASCOLI E CANCELO SI AVVICINA. NAPOLI, FABIAN RUIZ IN ARRIVO. PRIMA L'ADDIO DI JORGINHO. INTER, A LUGLIO LA PRIMA OFFERTA PER NAINGGOLAN. FIORENTINA, PJACA VEDE VIOLA: FIRENZE LA PRIORITA'. MILAN, KALINIC VERSO L'ADDIO: C'E' IL SIVIGLIA JUVENTUS Juventus...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 15 giugno

Gozzano, c'è l'accordo per la permanenza di Evans

Alessandria, D'Agostino: "Sono in un grande club. Cercherò di divertirvi"

Gozzano, rinnovo anche per l'esterno Petris

Dg Lucchese: "Menichini perfetto per noi. Arriveranno 20 nuovi elementi"

Vis Pesaro, si valuta Bellucci per la panchina

Casertana, Finizio in scadenza: lo cercano in tre

L'ex Flo sprona la Robur: "Siena merita di tornare in Serie B"

Casertana, poker di nomi al vaglio per la panchina: le ultime

Finale scudetto Under 15, trionfa il Padova

Gravina: "Squadra B bella idea ma così non si riforma il calcio"

Chievo, da Vercelli a Kukës: quante richieste per Ngissah

Sambenedettese, Zeman dice no alla panchina

Pres Samb: "No di Zeman. Modica? Potrebbe essere"

Lazio, ag. Germoni: "Grande interesse del Lecce, c'è nostro ok"

Casertana, piace Filippini della Lazio per la fascia

Altre notizie Serie C

