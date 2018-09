Catania, vicino l'accordo con Lorenzo Del Prete per la difesa

ESCLUSIVA TMW - Bolzoni: “Spezia, non ho capito la scelta. Pronto a ripartire"

Fiorentina, problema alla coscia destra per Lafont

Inter, esclusione europea per Gagliardini: out anche Dalbert-Joao Mario

Milan, Conti scalpita. A ottobre previsto il rientro in campo

Gentile: "In questo momento mancano campioni italiani"

Gozzi (presidente Entella): "Felici per Zaniolo. Ci avevamo visto bene"

Di Biagio: "Mandragora in U21 non è una punizione"

Mandorlini: "Inter, serve tempo. Politano arriverà in Nazionale"

Vieri sul Napoli: "Avrei evitato il turn over senza il doppio impegno"

Samp, Vieira: "Bella vittoria e grande felicità per l'esordio in A"

FIFA, miglior tecnico femminile: c'è l'ex Parma Pedros in corsa

Cittadella, Pierobon: "Che inizio ma piedi per terra"

Italdonne, Gama: "Belgio test ideale per abituarci a certi palcoscenici"

Sampdoria, per Saponara almeno tre settimane di stop

Samp, Saponara: "Ieri notte magica. Peccato per il piccolo stop"

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

