Tutto il regola per il Catanzaro. La Covisoc ha fatto visita al club giallorosso per i controlli periodici. Questa la nota pubblicata sul sito ufficiale dei calabresi:

Assoluta correttezza delle procedure contabili e fiscali per l’US Catanzaro. L’ha certificata la Covisoc dopo l’accertamento periodico degli ispettori della Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche. Esame superato a pieni voti per il sodalizio giallorosso presieduto da Floriano Noto, così come avvenuto ogni qualvolta che l’organo di controllo ha fatto visita nella sede di via Gioacchino da Fiore. Un riconoscimento che sottolinea la capacità del club di compiere tutti gli adempimenti di natura economico e finanziaria previsti.