Catanzaro, accordo sul taglio degli stipendi. Ai calciatori due mensilità su quattro

Arrivano aggiornamenti in merito alla trattativa in casa Catanzaro per il taglio degli stipendi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la dirigenza calabrese negli ultimi giorni ha quasi del tutto chiuso la trattativa per la decurtazione degli emolumenti relativi ai due mesi di stop dei tesserati. Ai calciatori giallorossi saranno corrisposte due mensilità sulle quattro in questione fino al completamento della stagione, con un’altra che invece dovrebbe essere coperta dal fondo di solidarietà al centro della discussione fra AIC e FIGC.