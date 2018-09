Fonte: www.tuttoc.com

© foto di Giuseppe Scialla

È stata annullata a 48 ore dall'appuntamento la presentazione del Catanzaro alla città. Attraverso il sito ufficiale giallorosso, il presidente Floriano Noto ha dichiarato: "E’ con rammarico che ci vediamo costretti a cancellare l’evento che, come ben sappiamo, sarebbe stato un bel momento di festa per i tifosi che avrebbero così accolto i nuovi calciatori e lo staff tecnico. Tuttavia la grande confusione che si è ingenerata con lo slittamento dei calendari e la possibilità di essere ospitati sul palco principale di “Settembre al parco” solo a partire da giorno 13, ci ha costretti a prendere questa decisione. C’è infatti una concreta ipotesi che il torneo possa cominciare già da sabato prossimo, magari in trasferta: una tempistica che non ci consente di poter programmare la manifestazione. Ringrazio di cuore il presidente Enzo Bruno per aver subito sposato l’idea di presentare le Aquile al Parco della Biodiversità e sono certo che comprenderà, così come i tifosi, le motivazioni che ci hanno spinto ad annullare l’iniziativa”.