Catanzaro, Auteri festeggia le 100 panchine: "Grazie per la pazienza e la disponibilità"

Traguardo importante per Gaetano Auteri, che domani contro la Casertana taglierà il traguardo delle 100 presenze sulla panchina del Catanzaro. In conferenza stampa oggi all’allenatore è stata consegnata una maglia celebrativa: “Sono un bel traguardo - riporta TuttoC.com -. Dico grazie perché è stato colto questo dato statistico. Dico grazie per la pazienza e la disponibilità. Parliamo di 100 presenze sulla panchina del Catanzaro e non di squadre di Terza Categoria. La partita? Nel girone di ritorno qualsiasi squadra ha bisogno di punti. Di gare abbordabili non ce ne sono in questo campionato. A fine partita si può pensare anche il contrario ma non è così. Loro non sono in un buon momento ma cambia poco nell’approccio alla partita. Dobbiamo recuperare posizioni e non abbiamo margine di errori. Saremo pronti e determinati alla ricerca della prestazione e dei tre punti che sono di vitale importanza.