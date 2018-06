Catanzaro, Auteri: "Grandissima motivazione, inizierei domani"

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Gaetano Auteri, nuovo tecnico del Catanzaro, intervenuto in sede di presentazione in sala stampa, ha dichiarato: "Qui c'è una dimensione in termini societari e di strutture totalmente diversa. Quando sono venuto a Catanzaro ho provato invidia, e non è mio costume. Mi sarebbe piaciuto fosse avvenuto prima. Io sono qui a sviluppare questo progetto insieme al club e al contributo di tutti. Ma cosa vogliamo ottenere? Tutti aspirano ad ottenere il massimo. Come non si fa ad essere motivati e determinati. Ma non possiamo dire come andrà sul lungo percorso, non siamo maghi. Ci sono delle certezze, c'è voglia di crescere, faremo di tutto per farlo, e perché no mi auguro che questa crescita sia da subito prodiga di soddisfazioni e di successi. Ci sono le condizioni ideali per lavorare, iniziamo subito e facciamolo tutti insieme, con grande rispetto per la città, i programmi, i tifosi, che hanno grande passione ed aspettative. Queste ultime le dobbiamo tenere sempre bene a mente, ma dobbiamo essere in grado di trasferire. Le cose sono un po' cambiate rispetto alla mia precedente esperienza a Catanzaro, e il miglioramento è il concetto che dobbiamo perseguire. Io vorrei iniziare già domani, se si dovesse giocare una partita io ne vorrei vincere tre. Ma senza il contribuito di tutti non si va da nessuna parte. C'è grande motivazione, lavoriamo tutti per lo stesso fine".