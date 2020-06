Catanzaro, Auteri: "La C non è come la A. Alla ripresa sarà azzerato quanto fatto prima"

Tra le squadre che potranno disputare i playoff di Serie C, qualora siano solo gli spareggi a giocarsi, c'è anche il Catanzaro che, in attesa del Consiglio Federale, sta programmando la ripresa dell'attività sportiva. Come riferisce il Corriere dello Sport, in merito a questo, ecco il pensiero del tecnico giallorosso Gaetano Auteri: "Nessuno dei miei ha staccato la spina in questi mesi, i ragazzi hanno programmi di lavoro già da due settimane. Stiamo già sviluppando il lavoro preparatorio e nel giro di tre settimane potremmo ricominciare, saremo prontissimi. Si cambia totalmente registro, ora si resetta tutto senza ripartire dalle condizioni di prima, questo perché in C spesso si azzera quanto fatto prima, mentre in serie A le grandi squadre hanno ritmi costanti da noi ci sono spazi per tutti, fermi restando dei valori definiti. Siamo pronti a resettare tutto per ricominciare".