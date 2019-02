© foto di Giuseppe Scialla

Gaetano Auteri, tecnico del Catanzaro, nella conferenza stampa pre-Paganese ha analizzato anche la distanza dalla capolista: "In questo momento la classifica non è decisiva. Juve Stabia fortunata? E’ vero che ha conquistato tanti punti nei minuti di recupero ma questo fa parte dei meriti di una squadra. Ma non credo che il campionato l’abbiano già vinto. Ci sono parecchi avversari oltre il Catanzaro. Certo se tra 7-8 partite il vantaggio sarà lo stesso allora ci sarà poco da fare", riporta il Quotidiano del Sud.