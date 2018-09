Catanzaro, Auteri mastica amaro: "Pari sarebbe stato più giusto"

© foto di Giuseppe Scialla

Il tecnico del Catanzaro Gaetano Auteri non ha digerito la sconfitta nel derby contro il Rende arrivata a cinque minuti dal fischio finale e non nasconde un po' di delusione nel post gara: “Noi abbiamo avuto molte occasioni che non abbiamo concretizzato, ma pensare di venire qui e giocare da dominatori è sbagliato. Il Rende ha forza e qualità, ma il risultato non è giusto perché noi abbiamo ribattuto sempre colpo su colpo e alla fine il pari l'avremmo meritato. - conclude Auteri come riporta Tuttoc.com - Loro sono stati più bravi e più furbi nell’impattare la prima palla.Le partite sono fatte di grande equilibrio e molte volte questi equilibri si spaccano per situazioni non prevedibili.