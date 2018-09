Catanzaro, Auteri: "Mercato positivo, ho tanti giovani da far crescere"

Gaetano Auteri, tecnico del Catanzaro, ha così parlato a Il Quotidiano del Sud a proposito del calciomercato operato in estate dai calabresi: "Complessivamente ritengo che abbiamo fatto bene. C’era tanto da fare e l’abbiamo fatto con i tempi appropriati privilegiando anche l’aspetto anagrafico. Ci sono tanti giovani in grado di crescere. Purtroppo alcuni sono arrivati un po’ dopo ed avranno bisogno di più tempo ma la prima impressione è positiva. I giocatori che hanno un contratto hanno il diritto di rimanere dove stanno. Il mercato crea dispersioni e queste dispersioni sono spesse create dai procuratori che ormai ragionano per conto dei giocatori che spesso si lasciano condizionare. Infantino ha il gradimento del tecnico, fa parte di questo contesto e come tutti dovrà dimostrare sul campo di potere essere utile. Le opportunità saranno pari per tutti, ciò che conterà sarà il lavoro. Manca la ciliegina? E chi l’ha detto che le torte sono più buone con la ciliegina?".