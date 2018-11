Catanzaro, Auteri: "Più brillanti dal punto di vista fisico"

© foto di Giuseppe Scialla

Colpaccio del Catanzaro che espugna 2-0 il "Massimino" di Catania. Al termine del match il tecnico dei calabresi Gaetano Auteri ha analizzato: "Giochiamo spesso come fatto oggi, a differenza che, stavolta, abbiamo concretizzato quanto creato. Siamo stati fortunati, loro hanno giocato tre giorni fa. Il Catania è sottoposto ad un calendario pazzesco, probabilmente non regolare, il tutto figlio da quanto accaduto in un’estate incredibile, pazzesca. Dal punto di vista fisico siamo stati più brillanti, è normale. Bestia nera del Catania? Io sono un siciliano, sono uno dei primi tifosi del Catania, questa piazza non deve stare in C. Ma comunque si tratta di un avversario, cosa volete che faccia? Sono un professionista e gioco sempre per vincere. Se non facessi questo girone sarei il primo a tifare per gli etnei. Io sulla panchina rossoazzurra? E’ stata una possibilità, anche recentissima, ma i tempi non sono mai coincisi. Oggi abbiamo fatto bene, esprimendo quanto fatto e preparato in settimana".