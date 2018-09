Catanzaro, Auteri: "Risultato non giusto ma commessi troppi errori"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Seconda sconfitta in trasferta per il Catanzaro battuto 2-1 in rimonta dalla Casertana. Dopo la gara il tecnico Auteri in conferenza stampa ha detto: "Le difficoltà ce le siamo create da soli, abbiamo sbagliato tanto, tantissimo e per questo abbiamo perso la partita. Abbiamo regalato il gol del pareggio e non siamo stati attenti nella chiusura in occasione del secondo gol. In mezzo ci abbiamo messo tanta padronanza, superiorità e qualità, creando tanto. In alcune circostanze Russo è stato strepitoso, in altre non abbiamo centrato la porta. Complessivamente non abbiamo giocato una brutta partita ma nel calcio vince chi sbaglia meno, noi abbiamo sbagliato tantissimo e per questo abbiamo perso ma non è un risultato giusto. La partita è stata aperta e combattuta, noi abbiamo giocato meglio poi non possiamo pensare di fare la partita per 90 minuti. Da questa partita dobbiamo uscire con altre certezze, cercando di migliorare il margine di errore perché stasera, pur giocando meglio, abbiamo perso perché abbiamo sbagliato più della Casertana”.