Fonte: TuttoC.com

© foto di Giuseppe Scialla

Gaetano Auteri, allenatore del Catanzaro, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro la Viterbese. Queste le sue dichiarazioni: “Siamo pronti, carichi, determinati a migliorare la nostra posizione in classifica. Stiamo bene fisicamente, abbiamo ridotto le assenze, e quindi ce l’andremo a giocare. Possiamo contare su 22 convocati avendo recuperato Statella e Favalli. Il morale è alto, non può ancora girare male come nell’ultima partita. Dopo quella sconfitta assurda abbiamo voglia di tornare a giocare come abbiamo sempre fatto. La Viterbese non è la squadra dell’andata, che pure disponeva già di un organico importante. Sta facendo davvero bene, ma noi ce la giocheremo consapevoli delle nostre possibilità”.