Catanzaro, Auteri: "Vittoria meritata, ma qualcosa non mi è piaciuto"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Giuseppe Scialla

Gaetano Auteri, allenatore del Catanzaro, analizza così il successo sul Rieti per 3-0: "Loro sono una buona squadra, lo avevo detto, molto fisica e dai buoni contenuti tecnici. Ci hanno messo in difficoltà sui calci piazzati. Il problema nostro è che dopo il vantaggio siamo stati un po' troppo frenetici. Avevo avvertito che questo Rieti ha cinque o sei giocatori importanti. Abbiamo anche un po' sofferto il campo, Figliomeni è dovuto uscire, Riggio ha avuto qualche difficoltà nel gioco aereo. Ma la prestazione è stata convincente, la vittoria è sicuramente meritata. Però dobbiamo evitare di andare a mille all'ora, perché la palla va gestita meglio, sennò regali all'avversario situazioni gratuite. Tre tiri e tre gol? Abbiamo creato i presupposti per fare male. Dal punto di vista balistico abbiamo giocatori che calciano molto bene. Ci sono qualità importanti, anche con tutti e due i piedi. A me non è piaciuta la gestione della gara, come detto a volte siamo stati frenetici, superficiali. La palla si fa correre, non si deve regalare facilmente. La giocata non si deve forzare. Abbiamo sciupato un po' troppo per la frenesia di voler chiudere le azioni. Quando siamo stati più lucidi, siamo andati in porta per il terzo gol. Si poteva fare prima, evitando qualche rincorsa, che è lodevole dal punto di vista del sacrificio, perché noi siamo una squadra aggressiva. Ricordiamoci che c'era anche l'avversario in campo, pericoloso sui calci piazzati e con Gondo, che prendeva sempre bene posizione. Non possiamo pretendere di giocare da soli".