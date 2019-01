Catanzaro, Auteri: "Vogliamo riprenderci i punti persi all'andata"

Fonte: TuttoC.com

Gaetano Auteri, allenatore del Catanzaro, intervenuto in sala stampa ha così presentato il match in programma domani contro la Casertana: "E' una partita molto importante per noi. Dobbiamo dare continuità alle prestazioni, non si può transigere sul mirare ai tre punti. Se devo parlare dell'avversario dico qualcosa di scontato. Hanno un organico importante, sono partiti con squilli di tromba, poi il loro percorso è stato un po' accidentato. Ma hanno giocatori di qualità. Già all'andata noi ci siamo confrontati molto bene anche se il risultato ci disse male. Quella partita ci ha lasciato un po' di amarezza e quei punti ce li vogliamo riprendere domani. Massimo rispetto per la Casertana, ma noi dovremo fare una partita fuori dalle righe, dal punto di vista tecnico-tattico e della lucidità".

"All'interno di una partita se ne giocano quattro o cinque diverse dal punto di vista tattico. Non mi aspetto quindi un match uniforme. Dobbiamo concentrarci sulla nostra prestazione. Alcuni risultati ci hanno lasciato l'amaro in bocca e tante decisioni delle terne arbitrali ci hanno penalizzato, vedi la gara d'andata, che non meritavamo di perdere. Giochiamo in casa nostra e vogliamo imporre il nostro fattore campo".

"E' la terza partita in sette giorni, è vero, ma il parametro è uguale per tutti. Anche chi ha giocato entrambe le precedenti gare sta bene, sono giocatori che fisicamente stanno bene, hanno continuità di lavoro. Favalli, Statella, Iuliano, anche lo stesso D'Ursi che ha capacità aerobiche importanti che gli permettono di recuperare prima. Vedremo le scelte, ma nella gara entreranno tutti. Abbiamo cinque cambi ed è il terzo match in pochi giorni. Sfrutteremo tutte le armi a disposizione, abbiamo studiato la gara nei dettagli".