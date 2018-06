Catanzaro, con Auteri il primo innesto può essere Negro

Fonte: TuttoC.com

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Appena arrivato e per Gaetano Auteri i primi rinforzi potrebbero essere dietro l'angolo. Con l'ufficializzazione del nuovo tecnico infatti il Catanzaro si prepara a mettere in piedi una formazione che i vertici giallorossi hanno dichiarato sarà certamente competitiva. In cima alla lista del ds Logiudice c'è un fedelissimo di Auteri, l'attaccante Maikol Negro, per il quale si dovrebbe chiudere a breve.