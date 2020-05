Catanzaro, Contessa: "Chance di andare in B. Quest'anno o nella prossima stagione"

vedi letture

Sono parole di fiducia nel progetto Catanzaro quelle che Sergio Contessa, terzino arrivato in giallorosso durante il mercato di gennaio. Ospite di CatanzaroSport24 Contessa ha parlato delle prospettive del club del presidente Noto: "Il Catanzaro è una piazza ambiziosissima, lo pretende la gente dopo anni di Serie C. Ho trovato una società molto seria, puntuale e organizzata e le basi per andare in Serie B ci sono tutte. Io spero che sia in questa parte finale di campionato e sia nella prossima stagione si punti almeno alla promozione. Stadio Ceravolo? Lo stadio è piccolo ma la gente è attaccata ai vetri e questo fa si che lo stadio diventi per noi un piccolo fortino"